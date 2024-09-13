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Магучіх втретє поспіль виграла сезон Діамантової ліги

Фото: Ярослава Магучіх перемогла в Брюсселі (x.com/Diamond_League)
Автор: Антон Федорців

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Її співвітчизниця Ірина Геращенко фінішувала третьою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

22-річна українка здобула перемогу на вирішальному етапі нинішнього сезону турніру. Переможний результат олімпійської чемпіонки Парижа – 1.97 м.

Магучіх розпочала виступи з позначки 1.92 м. Цей рубіж і всі наступні вона взяла з першої спроби. До висоти 1.97 м українська легкоатлетка залишилася з однією конкуренткою – Ніколою Оліслагерс із Австралії. Вона підкорила позначку 1.97 м із другої спроби, а взяти 2.01 м не змогла.

Як наслідок, Магучіх перемогла завдяки меншій кількості спроб. Вона втретє поспіль стала найкращою за підсумками сезону Діамантової ліги. Натомість Геращенко для бронзової нагороди вистачило результату 1.92 м.

Діамантова ліга-2024, суперфінал, стрибки у висоту, жінки:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.97 м
  3. Ірина Геращенко (Україна) – 1.92 м

 

Хто така Ярослава Магучіх

Уродженка Дніпра, світова рекордсменка в стрибках у висоту. Завоювала чемпіонські титули України (2021), Європи (2022, 2024) та світу (2023).

Перші міжнародні успіхи до легкоатлетки прийшли в 2018 році. Тоді вона тріумфувала на чемпіонаті Європи серед юнок із рекордною висотою (1.94 м). У травні 2019-го стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги в історії, а на Олімпіаді-2020 здобула бронзову нагороду.

Цьогоріч на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд (2.09 м), що належав болгарці Стефці Костадіновій 37 років. Новий орієнтир від Магучіх – 2.10 м. На Олімпійських іграх-2024 українка завоювала "золото" з результатом 2.00 м.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Легка атлетикаЯрослава Магучіх