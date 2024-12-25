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Магучіх та Хижняк: НОК назвав олімпійських чемпіонів героями спортивного року

Київ, Середа 25 грудня 2024 18:31
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Магучіх та Хижняк: НОК назвав олімпійських чемпіонів героями спортивного року Фото: Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Національний олімпійський комітет України визначив найкращих вітчизняних спортсменів за підсумками року, що минає. Тріумфаторами стали чемпіони Ігор в Парижі Ярослава Магучіх та Олександр Хижняк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

І Хижняк, і Магучіх здобули "золото" на Олімпіаді-2024. Легкоатлетка також стара світовою рекордсменко, перемогла у серії змагань Діамантова ліга та була визнана найкращою в світі в своєму виді спорту.

За підготовку спортсменів нагороди, як найкращі тренери 2024-го отримали їхні наставники – Олександр Хижняк-старший (тренер і батько чемпіона з боксу) та Тетяна Степанова, яка вивела Магучіх на її теперішній рівень.

Другий рік поспіль відзначені досягнення найкращих юних спортсменів України. Серед нагороджених – фехтувальниця Анна Максименко та борець Єгор Якушенко. Їхніх наставників, Андрія Орліковського та Миколу Єларінова відповідно, визнано найкращими тренерами юних спортсменів 2024 року.

Магучіх та Хижняк: НОК назвав олімпійських чемпіонів героями спортивного року

Фото: Олександр Хижняк на Олімпіаді-2024 (Getty Images)

До слова, склали рейтинг топ-7 найгучніших провалів в українському спорті у 2024 році.

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Олімпіада 2024 НОК Украины Ярослава Магучіх
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