Магучіх отримала ще одну нагороду за Діамантову лігу

Легкоатлетка Ярослава Магучіх заслужила спеціальну відзнаку від Національного олімпійського комітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Олімпійська чемпіонка Парижа визнана найкращою спортсменкою країни у вересні. Також лауреатом став юний борець Єгор Якушенко.
Магучіх у перший місяць осені виграла фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту. Саме це досягнення 23-річної легкоатлетки стало вирішальним у виборі переможця.
Сезон-2024 став для спортсменки з Дніпра тріумфальним. Вона здобула дебютне "золото" Олімпійських ігор, перевершила світовий рекорд, який тримався 37 років, а також виграла свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.
Рекордсменка світу вже втретє відзначена НОК у поточному році – її назвали найкращою також у червні та серпні. Особиста наставниця Магучіх – Тетяна Степанова – стала найкращим тренером місяця, що минув.
Фото: Єгор Ярошенко (facebook.com/greco.rome)
У іншій номінації – Найкращий юний спортсмен місяця – також не вперше переміг борець греко-римського стилю Якушенко. Він був відзначений у липні після перемоги на юніорському чемпіонаті Європи.
Тепер же отримав нагороду вже за тріумф на юніорському чемпіонаті світу у ваговій категорії до 97 кг. Його особистого тренера, Миколу Єларінова, відзначено як найкращого тренера юного спортсмена.
Раніше стало відомо, скільки українці заробили за сезон Діамантової ліги.
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