Магучіх отримала ще одну нагороду за Діамантову лігу

Олімпійська чемпіонка Парижа визнана найкращою спортсменкою країни у вересні. Також лауреатом став юний борець Єгор Якушенко.

Магучіх у перший місяць осені виграла фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту. Саме це досягнення 23-річної легкоатлетки стало вирішальним у виборі переможця.

Сезон-2024 став для спортсменки з Дніпра тріумфальним. Вона здобула дебютне "золото" Олімпійських ігор, перевершила світовий рекорд, який тримався 37 років, а також виграла свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.

Рекордсменка світу вже втретє відзначена НОК у поточному році – її назвали найкращою також у червні та серпні. Особиста наставниця Магучіх – Тетяна Степанова – стала найкращим тренером місяця, що минув.

Фото: Єгор Ярошенко (facebook.com/greco.rome)

У іншій номінації – Найкращий юний спортсмен місяця – також не вперше переміг борець греко-римського стилю Якушенко. Він був відзначений у липні після перемоги на юніорському чемпіонаті Європи.

Тепер же отримав нагороду вже за тріумф на юніорському чемпіонаті світу у ваговій категорії до 97 кг. Його особистого тренера, Миколу Єларінова, відзначено як найкращого тренера юного спортсмена.