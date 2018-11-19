Магучих і Кохан визнані кращими легкоатлетами жовтня в Україні

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Обидва спортсмени виграли юнацькі Олімпійські ігри

Ярослава Магучих і Михайло Кохан визнані кращими легкоатлетами жовтня в Україні. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Спорсмени перемогли за результатами голосування у трьох категоріях: серед уболівальників, ЗМІ й членів експертної ради ФЛАУ.

Ярослава Магучих у жовтні перемогла на юнацьких Олімпійських іграх зі стрибків у висоту, повторивши на другому етапі юніорський рекорд України, а також встановила юнацький рекорд України та показала найкращі результати світового сезону U-18 і U-20 (1,95 м). Її результат на першому етапі - 1,92 м.

Михайло Кохан переміг на юнацьких Олімпійських іграх з метання молота вагою 5 кг. На першому етапі він показав результат 85,97 м і 85,14 м - на другому.