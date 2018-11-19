ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Магучих і Кохан визнані кращими легкоатлетами жовтня в Україні

Новини » Спорт    19.11.2018 - 14:08
Магучих і Кохан визнані кращими легкоатлетами жовтня в Україні
Фото: (noc-ukr.org)

Обидва спортсмени виграли юнацькі Олімпійські ігри

Ярослава Магучих і Михайло Кохан визнані кращими легкоатлетами жовтня в Україні. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Спорсмени перемогли за результатами голосування у трьох категоріях: серед уболівальників, ЗМІ й членів експертної ради ФЛАУ. 

Ярослава Магучих у жовтні перемогла на юнацьких Олімпійських іграх зі стрибків у висоту, повторивши на другому етапі юніорський рекорд України, а також встановила юнацький рекорд України та показала найкращі результати світового сезону U-18 і U-20 (1,95 м). Її результат на першому етапі - 1,92 м.

Михайло Кохан переміг на юнацьких Олімпійських іграх з метання молота вагою 5 кг. На першому етапі він показав результат 85,97 м і 85,14 м - на другому. 

Україна стала третьою на ЧЄ з легкої атлетики серед паралімпійців Україна посіла 8 місце в медальному заліку ЧЄ з літніх видів спорту
Новини України спортсменылегкая атлетикаоктябрь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся