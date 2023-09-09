Магучіх і ще п'ять українок відібралися у фінал сезону Діамантової ліги

Провідні українські легкоатлетки на чолі зі стрибункою у висоту Ярославою Магучіх завоювали путівки до суперфіналу престижних змагань Діамантової ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Перелік учасників фіналу сезону-2023 найбільшого комерційного турніру в легкій атлетиці остаточно сформований. До нього потрапили і 6 українок.

Україна матиме представництво в чотирьох дисциплінах. Марина Бех-Романчук захищатиме національні кольори в стрибках у довжину та потрійному стрибку. У бігу на 400 м із бар'єрами виступлять Вікторія Ткачук і Анна Рижикова, а в стрибках у висоту змагатимуться Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

Суперфінал Діамантової ліги відбудеться 16-17 вересня. Прийматиме турнір американський Юджин. До змагань потрапили найкращі за підсумками 13-ти етапів спортсмени.

Україна у сезоні-2023 Діамантової ліги

Вітчизняни легкоатлети завоювали 15 нагород різного ґатунку. З п'яти золотих медалей три виборола Магучіх (етапи в Рабаті, Сямені та Брюсселі).

У суперфіналі українки Магучіх і Бех-Романчук змагатимуться у статусі чинної чемпіонки в стрибках у висоту та віце-чемпіонки в потрійному стрибку відповідно. Минулорічний результат першої у суперфіналі – 2,03 м.

Не змогли кваліфікуватися у фінал сезону ще 5 українців. Лише вболіватимуть за співвітчизників стрибун у висоту Проценко, метальник списа Фельфнер, штовхальник ядра Кокошко та стрибунки у висоту Чумаченко і Табашник.