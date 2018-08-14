Магнитные бури в августе: как уберечься от негативного влияния

Иллюстративное фото (pixabay.com/ipicgr)

Магнитную бурю спровоцирует усиление активности Солнца 16 - 21 августа

Магнитные бури накроют Землю с 16 по 21 августа. Чем они опасны для человека и как предотвратить негативное влияние астрономического явления на здоровье - в материале Styler.

Магнитные бури в августе 2018: когда ожидать

Наступление пикового периода активности Солнца ожидается во второй половине августа. Согласно прогнозам экспертов, магнитные бури продлятся до 21-го числа.

Поток так называемого "солнечного ветра" достигнет магнитного поля Земли 16 августа и вызовет возбуждение магнитосферы. По данным NOAA (Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США), наибольшие показатели ожидаются 16 - 17 августа и 20 - 21 августа.

Фото: Период высокой солнечной активности ожидается 16 - 20 августа (pixabay.com/PIRO4D)

Чем магнитные бури опасны для здоровья

Ученые и медики не пришли к единому мнению о влиянии магнитных бурь на организм человека. Как правило, здоровые люди практически не ощущают воздействия этого явления. Ухудшение самочувствия в период магнитных бурь возникает у метеозависимых людей, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеет проблемы с неврной системой.

Самые распространенные симптомы у людей в группе риска: общая слабость, головные боли, головокружение, раздражительность, повышение давления у гипертоников, снижение показателей АД у гипотоников, перепады настроения.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь

При наличии хронических заболеваний, перед началом магнитных бурь стоит предпринять профилактические меры и не забывать вовремя принимать необходимые медицинские препараты.

Гипертоникам следует ограничить употребление чая, кофе, а пить больше воды. Гипотоникам в период магнитных бурь рекомендуют прием тонизирующих средств.

Фото: Магнитные бури негативно влияют на метеозависимых людей (pixabay.com/geralt)

Во время магнитных бурь не стоит налегать на тяжелую жирную и острую пищу, исключить алкогольные напитки. В то же время, не стоит сидеть и на жестких диетах. Питание должно быть сбалансированным.

Активные физические нагрузки, а особенно работу под палящим солнцем, также лучше отложить до окончания периода высокой солнечной активности. Предпочтение стоит отдать пешим вечерним прогулкам. Благоприятное воздействие окажет расслабляющий массаж, медитация.

Чтобы защититься от влияния магнитных бурь, также необходимо избегать стрессовых ситуаций, не засиживаться до поздна и ложиться спать до 23:00.

Рекомендуем к просмотру:

Удивительные факты о кофе (video.rbc.ua)