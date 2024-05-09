Магнітні бурі та головний біль: чи є зв'язок та як уберегтись

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Чи можуть магнітні бурі викликати головний біль

Останнім часом ми все частіше можемо спостерігати нестабільність магнітного поля Землі.

Класика метеозалежності - погане самопочуття через магнітну активність на Сонці. Однак за даними МОЗ, електромагнітна активність на Сонці відбувається постійно, внаслідок цього процесу відбувається викид коронарної маси. І якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, що викликає полярне сяйво, а не мігрень.

Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив нашої зорі, тому, за даними міністерства, малоймовірно, що його може відчувати організм людини.

Втім, багато людей жаліються на мігрені та сильний головний біль саме в цей період. Але підтверджень, що саме активність Сонця викликає ці симптоми - недостатньо.

Як може впливати погода на самопочуття

Є погодні фактори, які мають зрозумілі механізми впливу. Наприклад, холодне сухе повітря підвищує ризики нападу астми, а також подразнює слизові оболонки, що полегшує інфікування вірусами.

Очевидно, що дуже високі або дуже низькі температури можуть спричинити виникнення певних хворобливих станів, а їхня різка зміна може негативно вплинути на захисні функції організму. Тому повністю заперечувати вплив деяких погодних умов на здоров’я не варто.

Якщо ж відчуваєте якісь симптоми чи погано почуваєтесь - зверніться до лікаря для правильно підібраного алгоритму лікування та не звинувачуйте в поганому самопочутті магнітні бурі.

Як відрізнити головний біль від мігрені

Головний біль - це дуже поширений стан, з яким більшість людей стикаються неодноразово протягом життя.

Простими словами це біль чи дискомфорт у голові, чи обличчі. Головні болі сильно розрізняються за локалізацією та інтенсивністю болю, а також за частотою виникнення.

Мозкова тканина не має чутливих до болю нервових волокон і не відчуває болю. Якщо у вас болить голова, за це відповідальні:

мережа нервів, яка поширюється на шкіру голови;

певні нерви обличчя, рота та горла;

м'язи голови, шиї та плечей;

кровоносні судини на поверхні та в основі головного мозку.

Хоча більшість головних болів не є небезпечними, деякі види можуть бути ознакою більш серйозного захворювання.

Головний біль виникає через сигнали, що взаємодіють між мозком, кровоносними судинами та навколишніми нервами. Під час головного болю невідомий механізм активує певні нерви, які впливають на м'язи та кровоносні судини.

Ці нерви посилають у мозок сигнали болю.

Мігрень є одним з видів головного болю та характеризується сильним та пульсуючим болем в одній половині голови.

Можливою причиною виникнення мігрені є порушення функцій мозку, але яких саме, на цей час невідомо. Є дані, що при виникненні мігрені сильно розширюються кровоносні судини, а на корі головного мозку виникає електрична активність аномального характеру.

До основних ознак мігрені можна віднести:

головний біль з одного боку голови, який триває від 4 годин до 3 днів;

колючий, пульсівний біль.

Епізоди мігрені, як правило, повторюються та часто призводять до нудоти, запаморочення та чутливості до світла й запахів.

Що робити, якщо болить голова

Лікування кожного випадку головного болю обирається окремо, залежно від типу.

Зазвичай до схеми лікування включають застосування парацетамолу, аспірину чи інших нестероїдних протизапальних препаратів.

Вкрай важливо, щоб людина не займалася самолікуванням і слідувала вказівкам свого лікаря, щоб запобігти головному болю. Адже для кожного виду головного болю потрібне різне лікування.

Наприклад, лікування головного болю, пов'язаного з надмірним вживанням ліків, включає зменшення або припинення прийому ліків. Лікар може допомогти розробити план безпечної відмови від ліків.

У крайніх випадках людині може знадобитися нетривале перебування в лікарні, щоб безпечно та ефективно впоратися із синдромом відміни.

Певні стратегії домашнього догляду також можуть допомогти запобігти або полегшити біль голови. Ви можете спробувати використати теплі чи холодні компреси для голови, чи шиї.

Також бажано уникати стресових ситуацій, коли це можливо, якщо ж уникнути стресів не дається варто використовувати здорові стратегії подолання неминучих стресів.