Магнітні бурі наприкінці липня: коли може погіршитися самопочуття та як вберегти здоров'я

Магнітні бурі в останні дні липня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Вчені попереджають, що найближчими днями геомагнітна ситуація буде напружена, а коливання можуть викликати головні болі.

Що відомо про магнітні бурі у період з 28 липня по 1 серпня та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна.

Прогноз магнітних бур

За даними космічної обсерваторії NOAA, магнітні бурі накриють Землю з 28 липня по 1 серпня. Найбільш інтенсивний вплив очікується в такі дні:

28 липня, понеділок - буря рівня G1 (помірна)

29 липня, вівторок - буря рівня G2 (сильна)

30 липня, середа - буря рівня G1 (помірна)

31 липня - 1 серпня - помірні геомагнітні збурення, можливі локальні спалахи

Пік активності припаде на 29 липня, саме в цей день можливі проблеми з концентрацією, тиском та сном.

Що таке магнітна буря

Геомагнітні бурі виникають через спалахи на Сонці та викиди корональної маси (CME). Під час таких спалахів у простір викидається велика кількість заряджених частинок.

Коли ці заряджені частинки досягають Землі - вони порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5 (G2), це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.

Як бурі впливають на людину

Геомагнітні коливання можуть впливати як на фізичний, так і на емоційний стан. Особливо чутливі до них:

люди з серцево-судинними захворюваннями

ті, хто має хронічні головні болі або мігрені

люди похилого віку

діти та підлітки в період гормональних змін

вагітні жінки

Найпоширеніші симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Підвищений тиск

Слабкість

поганий сон

Дратівливість і емоційні перепади

Тривожність

Відчуття втоми

Погіршення концентрації

Що допоможе полегшити самопочуття

Повністю захиститися від магнітних бур неможливо, тим більше, що вони впливають на багато процесів. Але є можливість зменшити їх негативний вплив на організм людини. Щоб зменшити вплив магнітних бур, варто:

не навантажувати себе фізично та емоційно

пити більше води (не менше 1,5-2 л на день)

зменшити кількість кофеїну та алкоголю

повноцінно харчуватися

уникати перевтоми

більше відпочивати та спати не менше 7 годин

зменшити екранний час у вечірні години

займатися легкими фізичними вправами: прогулянки, розтяжка

провітрювати приміщення, навіть якщо на вулиці спека

Коли звертатися до лікаря

Якщо симптоми не минають або погіршуються (наприклад, тиск стрибає або з'являється біль у серці) - обов'язково зверніться до терапевта або кардіолога. Магнітні бурі можуть стати тригером для проблем, але не є їхньою причиною.