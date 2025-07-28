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Магнітні бурі наприкінці липня: коли може погіршитися самопочуття та як вберегти здоров'я

Понеділок 28 липня 2025 06:55
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Магнітні бурі наприкінці липня: коли може погіршитися самопочуття та як вберегти здоров'я Чи будуть магнітні бурі "штормити" Україну з 28 липня по 1 серпня (фото: Freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі в останні дні липня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Вчені попереджають, що найближчими днями геомагнітна ситуація буде напружена, а коливання можуть викликати головні болі.

Що відомо про магнітні бурі у період з 28 липня по 1 серпня та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна.

Прогноз магнітних бур

За даними космічної обсерваторії NOAA, магнітні бурі накриють Землю з 28 липня по 1 серпня. Найбільш інтенсивний вплив очікується в такі дні:

28 липня, понеділок - буря рівня G1 (помірна)

29 липня, вівторок - буря рівня G2 (сильна)

30 липня, середа - буря рівня G1 (помірна)

31 липня - 1 серпня - помірні геомагнітні збурення, можливі локальні спалахи

Пік активності припаде на 29 липня, саме в цей день можливі проблеми з концентрацією, тиском та сном.

Що таке магнітна буря

Геомагнітні бурі виникають через спалахи на Сонці та викиди корональної маси (CME). Під час таких спалахів у простір викидається велика кількість заряджених частинок.

Коли ці заряджені частинки досягають Землі - вони порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5 (G2), це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.

Як бурі впливають на людину

Геомагнітні коливання можуть впливати як на фізичний, так і на емоційний стан. Особливо чутливі до них:

  • люди з серцево-судинними захворюваннями
  • ті, хто має хронічні головні болі або мігрені
  • люди похилого віку
  • діти та підлітки в період гормональних змін
  • вагітні жінки

Найпоширеніші симптоми:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Підвищений тиск
  • Слабкість
  • поганий сон
  • Дратівливість і емоційні перепади
  • Тривожність
  • Відчуття втоми
  • Погіршення концентрації

Що допоможе полегшити самопочуття

Повністю захиститися від магнітних бур неможливо, тим більше, що вони впливають на багато процесів. Але є можливість зменшити їх негативний вплив на організм людини. Щоб зменшити вплив магнітних бур, варто:

  • не навантажувати себе фізично та емоційно
  • пити більше води (не менше 1,5-2 л на день)
  • зменшити кількість кофеїну та алкоголю
  • повноцінно харчуватися
  • уникати перевтоми
  • більше відпочивати та спати не менше 7 годин
  • зменшити екранний час у вечірні години
  • займатися легкими фізичними вправами: прогулянки, розтяжка
  • провітрювати приміщення, навіть якщо на вулиці спека

Коли звертатися до лікаря

Якщо симптоми не минають або погіршуються (наприклад, тиск стрибає або з'являється біль у серці) - обов'язково зверніться до терапевта або кардіолога. Магнітні бурі можуть стати тригером для проблем, але не є їхньою причиною.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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