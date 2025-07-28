Магнітні бурі наприкінці липня: коли може погіршитися самопочуття та як вберегти здоров'я
Магнітні бурі в останні дні липня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Вчені попереджають, що найближчими днями геомагнітна ситуація буде напружена, а коливання можуть викликати головні болі.
Що відомо про магнітні бурі у період з 28 липня по 1 серпня та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна.
Прогноз магнітних бур
За даними космічної обсерваторії NOAA, магнітні бурі накриють Землю з 28 липня по 1 серпня. Найбільш інтенсивний вплив очікується в такі дні:
28 липня, понеділок - буря рівня G1 (помірна)
29 липня, вівторок - буря рівня G2 (сильна)
30 липня, середа - буря рівня G1 (помірна)
31 липня - 1 серпня - помірні геомагнітні збурення, можливі локальні спалахи
Пік активності припаде на 29 липня, саме в цей день можливі проблеми з концентрацією, тиском та сном.
Що таке магнітна буря
Геомагнітні бурі виникають через спалахи на Сонці та викиди корональної маси (CME). Під час таких спалахів у простір викидається велика кількість заряджених частинок.
Коли ці заряджені частинки досягають Землі - вони порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5 (G2), це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.
Як бурі впливають на людину
Геомагнітні коливання можуть впливати як на фізичний, так і на емоційний стан. Особливо чутливі до них:
- люди з серцево-судинними захворюваннями
- ті, хто має хронічні головні болі або мігрені
- люди похилого віку
- діти та підлітки в період гормональних змін
- вагітні жінки
Найпоширеніші симптоми:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Підвищений тиск
- Слабкість
- поганий сон
- Дратівливість і емоційні перепади
- Тривожність
- Відчуття втоми
- Погіршення концентрації
Що допоможе полегшити самопочуття
Повністю захиститися від магнітних бур неможливо, тим більше, що вони впливають на багато процесів. Але є можливість зменшити їх негативний вплив на організм людини. Щоб зменшити вплив магнітних бур, варто:
- не навантажувати себе фізично та емоційно
- пити більше води (не менше 1,5-2 л на день)
- зменшити кількість кофеїну та алкоголю
- повноцінно харчуватися
- уникати перевтоми
- більше відпочивати та спати не менше 7 годин
- зменшити екранний час у вечірні години
- займатися легкими фізичними вправами: прогулянки, розтяжка
- провітрювати приміщення, навіть якщо на вулиці спека
Коли звертатися до лікаря
Якщо симптоми не минають або погіршуються (наприклад, тиск стрибає або з'являється біль у серці) - обов'язково зверніться до терапевта або кардіолога. Магнітні бурі можуть стати тригером для проблем, але не є їхньою причиною.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).
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