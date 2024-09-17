Магістерські стипендії Chevening для українців у Великої Британії: як подати заявку

Програма міжнародних стипендій Chevening, яка фінансується урядом Великої Британії, відкриває можливість для українських студентів здобути магістерську освіту у провідних університетах Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Osvita.ua .

Учасники програми зможуть не лише навчатися за обраними спеціальностями, але й розширювати свої професійні мережі та зануритися у британську культуру.

Претендувати на стипендію можуть громадяни України, які:

мають диплом бакалавра,

мінімум 2 роки досвіду роботи (еквівалент 2 800 годин),

демонструють лідерські якості.

Стипендія покриває вартість навчання, щомісячні витрати, квитки до Великої Британії та назад, а також оформлення візи та інші витрати, пов’язані з участю в програмі.

Щоб подати заявку, необхідно:

заповнити онлайн-форму, в якій треба зазначити обрані магістерські програми, кар'єрні плани, а також розповісти про свої лідерські якості,

паралельно з заявкою на стипендію потрібно подати документи на три магістерських програми.

Останній день подання заявок - 5 листопада о 15:00 за київським часом.

Важливо зазначити, що необхідно також пройти співбесіду та надати 2 рекомендаційних листи від представників академічної або професійної сфери, якщо незалежна комісія обере вашу онлайн-заявку.

До 11 липня 2025 року майбутній студент або студентка має отримати підтвердження про вступ на одну з програм.

Повідомляється, що учасники відбору будуть отримувати сповіщення про результати кожного етапу відбору на свою електронну адресу, яку необхідно буде зазначити у заявці.

Важливо знати про те, що розмір стипендії буде залежати від того, чи хоче кандидат навчатися у Лондоні або за його межами. Її розмір може щороку переглядатися.

Після закінчення навчання українські студенти мають повернутися на Батьківщину мінімум на два роки.

Велика Британія продовжує активно підтримувати українських студентів, які постраждали від війни, надаючи стипендії, пільги та гранти для навчання у британських університетах. Додатково надаються консультації та підтримка у процесі вступу та адаптації до нових умов навчання.