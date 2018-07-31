В магазинах Vodafone внедрят сервис виртуального сурдопереводчика для обслуживания неслышащих клиентов

Компания подписала договор о сотрудничестве с украинской компанией BeWarned – разработчиком сервиса для неслышащих.

В конце прошлого года в магазинах Vodafone появился сервис по обслуживанию неслышащих клиентов. Сервис работал в тестовом режиме в пяти магазинах Vodafone: в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно отсканировать специальный QR-код с помощью своего смартфона и начать онлайн-чат с экспертом магазина. В случае отсутствия смартфона у клиента, в сервисе предусмотрена возможность онлайн перевода жестового языка через приложение ConnectPro, установленное на планшетах сотрудников магазинов.

«В течение двух месяцев эксперты магазинов Vodafone активно пользовались приложением ConnectPro для обслуживания неслышащих клиентов. Благодаря этому приложению и клиенты, и эксперты чувствовали себя значительно комфортнее. Ведь для того, чтобы качественно обслуживать широкую аудиторию клиентов, сотрудникам Vodafone иногда нужны редкие навыки – например, знание языка жестов. Поэтому мы решили запустить этот сервис в магазинах Vodafone. Подписание соглашения о сотрудничестве – это также наша поддержка украинской компании-разработчика BeWarned, специализирующейся на разработке сервисов для людей с ограничениями слуха», – рассказывает директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Украина Евгений Булах.

Официальный запуск сервиса для неслышащих в магазинах Vodafone запланирован на начало сентября. К этому времени компания-разработчик планирует установить приложение, провести обучение экспертов магазинов по его использованию и протестировать работу сервиса.

Приложение ConnectPro создано украинской компанией BeWarned, соучредителем и CEO которой является слабослышащий разработчик Виталий Потапчук. Компания специализируется на разработке сервисов, позволяющих неслышащим и слабослышащим людям справиться с рядом бытовых проблем. По словам Виталия Потапчука, приложение ConnectPRO – уникальный и единственный продукт в Украине, содержащий все возможности для свободного общения с людьми с нарушениями слуха при помощи обмена мгновенными сообщениями или привлекая онлайн переводчика жестового языка. «В целом, в течение последних трех месяцев услугами контактного центра переводчиков жестового языка уже воспользовались более 20 000 раз», – констатирует Виталий Потапчук. Нагляднее о работе сервиса рассказывает видео по ссылке.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 31 декабря 2017 года Vodafone предоставляет услуги 529,1 миллионов абонентов мобильной связи и 19,3 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.