У магазинах Vodafone впровадять сервіс віртуального сурдоперекладача для обслуговування нечуючих клієнтів

Компанія підписала договір про співпрацю з українською компанією BeWarned – розробником сервісу для нечуючих.

Наприкінці минулого року у магазинах Vodafone з’явився сервіс з обслуговування нечуючих клієнтів. Сервіс працював у тестовому режимі у п’яти магазинах Vodafone: у Києві, Дніпр, Харкові, Одесі та у Львові.

Аби скористатись сервісом, достатньо відсканувати спеціальний QR-код за допомогою свого смартфона та розпочати онлайн-чат з експертом магазину. У випадку відсутності смартфона у клієнта, у сервісі передбачена можливість онлайн перекладу жестової мови через додаток ConnectPro, який встановлено на планшетах співробітників магазинів.

«Протягом двох місяців експерти магазинів Vodafone активно користувались додатком ConnectPro для обслуговування нечуючих клієнтів. Завдяки цьому додатку і клієнти, і експерти почували себе значно комфортніше. Адже для того, щоб якісно обслуговувати якнайширшу аудиторію клієнтів, співробітникам Vodafone часом потрібні рідкісні навички – наприклад, знання мови жестів. Тож ми, вирішили запустити цей сервіс у магазинах Vodafone. Підписання угоди про співпрацю – це також наша підтримка української компанії-розробника BeWarned, яка спеціалізується на розробці сервісів для людей з обмеженнями слуху», – розповідає директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Україна Євген Булах.

Офіційний запуск сервісу для нечуючих у магазинах Vodafone запланований на початок вересня. До цього часу компанія-розробник планує встановити додаток, провести навчання експертів магазинів щодо його використання та протестувати роботу сервісу.

Додаток ConnectPro створений українською компанією BeWarned, співзасновником та CEO якої є слабочуючий розробник Віталій Потапчук. Компанія спеціалізується на розробці сервісів, які дозволяють нечуючим та слабочуючим людям впоратись з низкою побутових проблем. За словами Віталія Потапчука, додаток ConnectPRO – унікальний та єдиний продукт в Україні, в якому є усі можливості для вільного спілкування із людьми з вадами слуху за допомогою обміну миттєвими повідомленнями або ж залучаючи онлайн перекладача жестової мови. «Загалом, протягом останніх трьох місяців послугами контактного центру перекладачів жестової мови вже скористалися більше 20 000 разів», – констатує Віталій Потапчук. Наглядніше про роботу сервісу розповідає відео за посиланням.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.