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МАГАТЕ не знайшло міни і вибухівку в районі двох енергоблоків на Запорізькій АЕС

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Енергодар, П'ятниця 04 серпня 2023 16:38
МАГАТЕ не знайшло міни і вибухівку в районі двох енергоблоків на Запорізькій АЕС Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Експерти МАГАТЕ не виявили мін або вибухових речовин на дахах будівель реакторів 3-го і 4-го енергоблоків, а також у машзалах Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"На неодноразові прохання група отримала безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків, а також могла добре оглянути дахи машинних залів. Група продовжить свої запити на відвідування дахів решти 4 енергоблоків ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Гроссі наголосив на важливості надання експертам МАГАТЕ своєчасного доступу на всі території ЗАЕС для контролю за повним дотриманням п'яти основних принципів захисту найбільшої в Європі атомної електростанції під час війни в Україні.

За його словами мін або вибухових речовин на дахах будівель реакторів 3-го і 4-го енергоблоків, а також у машзалах Запорізької атомної електростанції експерти не побачили.

Вибухи в районі станції

У ніч перед ротацією команда повідомила, що чула серію вибухів у районі станції.

Групу було проінформовано ЗАЕС, що внаслідок цих вибухів не було жодного впливу на майданчик, сусідню промзону або місто Енергодар.

Раніше виявлені міни досі на місці

За останній тиждень групи МАГАТЕ провели додаткові інспекції та обходи на ЗАЕС.

"Після обходу периметра ділянки 1 серпня група підтвердила, що міни, вперше виявлені 23 липня, все ще на місці", - йдеться у заяві.

Жодних нових мін або вибухових речовин під час обходів за останній тиждень виявлено не було.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Також президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації.

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи у районі захопленої станції 26 та 27 липня. Вони також виявили міни на території ЗАЕС.

Вчора повідомлялось, що українські сапери виявили дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції.

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