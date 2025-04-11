МАГАТЕ зафіксувало "рій" дронів росіян біля Південноукраїнської АЕС

Південноукраїнська АЕС

Південноукраїнська АЕС - атомна електростанція, розташована на берегах Південного Бугу в місті Південноукраїнськ Миколаївської області.

Вона входить до складу Південнокраїнського енергетичного комплексу. Є відокремленим підрозділом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Зазначимо, що після закриття ЧАЕС в експлуатації в Україні залишилися чотири атомні електростанції. А саме Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська АЕС, на яких працювало 15 ядерних енергетичних установок із загальною встановленою потужністю 13 835 МВт. Наразі з лютого 2022 року Запорізька АЕС захоплена Росією.

Нагадаємо, після обстрілу по Україні 28 листопада 2024 року три атомні електростанції скоротили виробництво електроенергії - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС.

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