МАГАТЕ володіє ситуацією на ЗАЕС попри обмежений доступ, - Гроссі
МАГАТЕ володіє ситуацією на Запорізькій АЕС попри обмежений доступ, який надають російські окупанти.
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Маріано Гроссі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він визнав, що росіяни не завжди дають весь доступ, який потрібен. Проте, окупанти не показують експертам МАГАТЕ "потьомкінські села" на ЗАЕС.
"Ні, це вже занадто. Це – правда, що вони не завжди дають нам весь доступ, який нам потрібен. Ми наполягаємо, і не тільки наполягаємо, я про це говорю, я про це звітую. Тож усім зрозуміло, в якій ситуації ми знаходимося. Але зображати ситуацію, як нібито ми дивимося на штучне, як ви кажете, "потьомкінське село" – тобто, те, чого не існує – це не так", - сказав він.
Гроссі зазначив, що члени місії МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС є висококваліфікованими фахівцями. Вони добре знають, як відокремити правду від брехні, тож чудово бачать, що відбувається на станції.
Також він прокоментував заяву міністра енергетики України Германа Галущенко про те, що "інформація, викладена у вербальних нотах Росії до секретаріату МАГАТЕ - не відповідає дійсності".
"Що ж, ми перевіряємо. Не забувайте, що ми не просто отримуємо інформацію. У нас є свої експерти, які щодня ходять по станції. Тож коли проводяться певні заходи з безпеки або замінюється якесь обладнання, ми йдемо і перевіряємо, було це зроблено чи ні. Ми не просто пасивно отримуємо інформацію, а потім публікуємо її. У цьому вся суть. Інакше нас би там не було", - сказав Гроссі.
Нагадаємо, згідно інформації видання Bild, МАГАТЕ допомагало ядерним дослідникам Ірану у галузі ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в Росію. Більш того, агенство навіть надавало фінансову підтримку у цій галузі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські ЗМІ використали агенство і приписали гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі заяву, що начебто українські військові обстрілюють Запорізьку АЕС.
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