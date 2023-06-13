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МАГАТЕ відправить до України місію з оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС

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Вівторок 13 червня 2023 21:54
МАГАТЕ відправить до України місію з оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС Фото: МАГАТЕ відправить до України місію з оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міжнародна агенція з атомної енергії планує відправити до України місію, яка буде займатись оцінкою наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Повідомляється, що дану пропозицію висунув глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі і її підтримав президент Володимир Зеленський.

Таким чином в Україну буде відправлено групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання.

Зеленський наголосив на тому, що цій місії буде надане повне сприяння з боку причетних українських установ.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до руйнування греблі. Внаслідок інциденту в Херсонській та Миколаївській областях почалися затоплення.

Через дії окупантів на півдні України є загиблі серед мирного населення. Росіяни цинічно намагалися звинуватити Україну у підриві Каховської ГЕС, але їхні вкиди спростували.

Також підрив Каховської ГЕС завдав значної екологічної катастрофи багатьом областям України.

Більш детально про наслідки підриву можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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МАГАТЭ Війна Росії проти України
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