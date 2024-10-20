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МАГАТЕ продовжить місії на всіх критичних для АЕС підстанціях

Фото: МАГАТЕ наступного тижня продовжить місії на всіх критичних для АЕС підстанціях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародне агентство з атомної енергії наступного тижня продовжить місії на всіх ключових підстанціях. Мова йде про ті, які є критичними для видачі електроенергії з атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

"Росія продовжує ставити під загрозу ядерну безпеку та безпеку на українських АЕС, здійснюючи повітряні атаки на українську територію. Остання масована атака наприкінці серпня показала, що ворог не враховує загроз ядерного інциденту, намагаючись зробити блекаут в Україні... Вдячні МАГАТЕ за велику підтримку і розуміння тих великих ризиків для української енергетики і ядерної безпеки континенту, які створюють злочинні дії Росії", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зауважив, що візити експертів МАГАТЕ планується на ключові для АЕС підстанції. Під час візитів вони будуть оцінювати стан обʼєктів та верифікувати наслідки, відбуватимуться почергово за графіком.

"Крім того, під час зустрічі гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі ще раз підтвердив готовність сприяти в реалізації проєкту з добудови енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС, зокрема у створенні консультативної місії МАГАТЕ для добудови блоків", - зауважили в Міненергетики.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що МАГАТЕ підтримає Україну в добудові блоків Хмельницької АЕС.

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