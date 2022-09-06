МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы повреждения станции

По данным МАГАТЭ, постоянные обстрелы станции могут привести к "радиологическим последствиям, имеющим большое значение для безопасности".

"МАГАТЭ рекомендует немедленно прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, обеспечить безопасность обслуживающего персонала и сохранить физическую целостность для поддержания безопасной и надежной работы", - подчеркивается в отчете агентства.

В МАГАТЭ отмечают, что для полного прекращения обстрелов станции необходимо согласие Украины и России на создание "охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС".