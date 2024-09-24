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МАГАТЕ не планує постійної місії на Курській АЕС

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Голова ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо російської Курської АЕС залишається серйозною, але агентство не планує постійної місії на станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гроссі в інтерв’ю РИА Новости, про яку пише Reuters.

Українські війська знаходяться в південній Курській області приблизно за 40 км від об’єкта.

"(Ситуація) є серйозною, оскільки відбулося військове вторгнення, і це вторгнення досягло такої стадії, що воно не так далеко від атомної електростанції", — заявив Гроссі.

Минулого місяця він відвідав Курську станцію і сказав, що вона буде «надзвичайно уражена», якщо на неї буде вчинено напад, оскільки на установці немає купола утримування.

За словами Гроссі, МАГАТЕ не планує постійно розміщувати спостерігачів на станції, як це було зроблено на чотирьох українських станціях, включаючи Запорізьку станцію, захоплену російськими військами на початку вторгнення.

 

Нагадаємо, російські офіційні особи намагалися використати візит Гроссі на Курську атомну електростанцію, щоб неправдиво представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який, на думку росіян, підірве підтримку України Заходом.

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МАГАТЕКурська область