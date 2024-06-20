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МАГАТЕ підтримує плани України по добудові атомних блоків на Хмельницькій АЕС

Четвер 20 червня 2024 11:08
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МАГАТЕ підтримує плани України по добудові атомних блоків на Хмельницькій АЕС Фото: МАГАТЕ підтримує плани України по добудові атомних блоків на Хмельницькій АЕС (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Міжнародне агентство з атомної енергії підтримує плани України по добудові атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Ми будемо це підтримувати. Це, знову ж таки, те, що я обговорював з міністром Галущенком і з директором "Енергоатому" паном Котіним. Ми перебуваємо в контакті щодо того, як Агентство може підтримати ці плани", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

Він також вважає ці наміри України своєчасними.

“Ми вважаємо, що це – дуже своєчасні плани. Тобто продовжуйте рухатися вперед, незалежно від того, як розвиватимуться події в Запоріжжі”, - сказав Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, як повідомлялося, комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня ухвалив урядовий проект закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції.

Після цього рішення проєкт закону № 11146 надійде на розгляд до сесійної зали. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків, збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВт і відповідно виробництво найдешевшого виду електроенергії.

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