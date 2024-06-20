МАГАТЭ поддерживает планы Украины по достройке атомных блоков на Хмельницкой АЭС

Международное агентство по атомной энергии поддерживает планы Украины по достройке атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Мы будем это поддерживать. Это, опять же, то, что я обсуждал с министром Галущенко и с директором "Энергоатома" г-ном Котиным. Мы находимся в контакте с тем, как Агентство может поддержать эти планы", - отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Он также считает эти намерения Украины своевременными.

“Мы считаем, что это очень своевременные планы. То есть, продолжайте двигаться вперед, независимо от того, как будут развиваться события в Запорожье”, - сказал Рафаэль Гросси.

Напомним, как сообщалось, комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня принял правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции.

После этого решение проект закона №11146 поступит на рассмотрение в сессионный зал. Принятие законопроекта позволит Украине приступить к работе по достройке энергоблоков, увеличить мощность атомной генерации на 2200 МВт и соответственно производство самого дешевого вида электроэнергии.