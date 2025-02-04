В МАГАТЕ підтримали добудову Хмельницької АЕС: мудре рішення для України

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) підтримує прагнення України завершити будівництво двох атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС і вважає це мудрим і своєчасним рішенням для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Гроссі.

"Ми вважаємо, що у випадку України - мудре рішення, оскільки, як ми бачимо сьогодні, ядерна енергетика стала хребтом, який підтримував економіку країни протягом дуже важкого періоду, найважчого, який може пережити будь-яка країна, - війни", - зазначив Гроссі.

За його словам, блоки Хмельницької станції знаходяться на високому ступені готовності і туди уже докладено значних зусиль та інвестицій.

Під час зустрічі з главою МАГАТЕ Гросі президент Володимир Зеленський також наголосив на важливості добудови енергоблоків та закликав Парламент ухвалити необхідні рішення якнайшвидше.

"Ми сьогодні говорили про два блоки, які можуть бути додані до нашої атомної генерації. Це дійсно буде великий вклад в стабільність енергосистеми країни. І зараз мʼяч, ви знаєте, на боці українського парламенту. Ми тут єдині з МАГАТЕ, що парламентарі повинні дуже швидко прийняти рішення. У нас є така можливість, забезпечити Україну двома додатковими блоками", - заявив президент.

Глава МАГАТЕ також наголосив, що Агентство готово надати необхідну технічну підтримку в процесі реалізації проєкту і уже розпочало роботу в цьому напрямку.

"Агентство, звичайно, готове, і ми вже розпочали деяку аналітичну роботу над конкретними областями, де ми могли б надати оцінку безпеки цього проєкту", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

Нагадаємо, енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

В квітні уряд України схвалив проєкт добудови станції. Згідно з планами уряду, енергоблок №3 буде підключено до мережі всього через 3 роки.