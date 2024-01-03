МАГАТЕ два тижні не пускають у частину реакторних залів на Запорізькій АЕС

"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6", - йдеться в заяві.

Зазначається, що експертів МАГАТЕ вперше не було допущено до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо.

Куди ще не пускають представників МАГАТЕ

Крім того, минулого тижня було обмежено доступ до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень №3, 4 і 6 реакторів.

Також експерти МАГАТЕ все ще очікують запланованого на 19 грудня доступу на дахи реакторів, чого не відбулося через заявлені міркування безпеки.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільшу в Європі атомну електростанцію окупували росіяни в перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, загарбники розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистеми України.

На станції знаходяться експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

Раніше в "Енергоатомі" наголошувалося, що з початку окупації на ЗАЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.