Маємо виступити єдиним фронтом з європейцями і досягти відтермінування щодо СВАМ, - експерт

Він висловив переконання, що новопризначений віцепрем’єр Тарас Качка має всі шанси стати ключовою фігурою у просуванні інтересів української промисловості в цьому напрямі.

"Качка - досвідчений переговорник, який послідовно відстоює позиції українського бізнесу. Тема СВАМ йому добре відома, тож є надія, що після стабілізації політичної ситуації це питання стане одним з його пріоритетів", - зазначив експерт.

На думку аналітика, у разі запровадження СВАМ без послаблень для України, експортна виручка держави може скоротитися на понад 4 млрд доларів.

"Це матиме наслідки не лише для виробників, а й для державного бюджету. Водночас у самому ЄС дедалі активніше обговорюється необхідність відтермінування зеленого переходу для промисловості. Ми маємо шанс виступити спільним фронтом із Польщею, Чехією та іншими країнами, зацікавленими у перегляді підходів", - наголосив експерт.

Попри потребу у розвитку внутрішнього ринку, економіка України залишається експортно орієнтованою.

За словами фахівця, в деяких галузях існує об’єктивний профіцит виробництва, який неможливо повністю реалізувати на внутрішньому ринку. Це стосується, зокрема, рудної промисловості та навіть потенційного експорту озброєнь.