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Маємо унормувати роботу військових адміністрацій на деокупованих територіях, - Шуляк

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні актуальне завдання - забезпечити максимум можливостей для місцевого самоврядування працювати в інтересах громад і територій паралельно із військовими адміністраціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Практика застосування чинної законодавчої бази в умовах реальної повномасштабної війни показала, що існує багато неузгодженостей, невизначеностей та суперечностей між різними галузями законодавства. Під час війни така ситуація є неприпустимою", - переконана Шуляк.

За її словами, актуальне завдання сьогодні - унормувати роботу військових адміністрацій, які запроваджуються на деокупованих територіях. Це передбачено у законопроекті №8056.

"Наше завдання - забезпечити максимум можливостей для місцевого самоврядування працювати в інтересах громад і територій паралельно із військовими адміністраціями. Зокрема, ми пропонуємо врегулювати питання призначення місцевих голів очільниками військових адміністрацій та збереження за ними посад у разі тимчасового припинення повноважень", - пояснила вона.

Політик також додала, що на деокупованих територіях і територіях, де ведуться бойові дії, кожне рішення влади, кожна дія керівника адміністрації повинні мати чітке правове підґрунтя.

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Олена Шулякдеокупація