Має знати кожен. Трудова повинність та обмеження свобод: головні правила воєнного стану в Україні

Воєнний стан в Україні, введений через повномасштабне вторгнення Росії, триває вже другий рік. Цей правовий режим передбачає низку обмежень прав та свобод українців.

Детальніше про основні правила та можливі заборони - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Так, відповідно до закону, під час дії воєнного стану в Україні можуть обмежуватися конституційні права і свободи громадян. Зокрема, може вводитись трудова повинність, розквартирування, евакуація чи заборона на пересування. Проте, для цього всього потрібне окреме рішення повноважного органу, наприклад Кабміну. Сам же закон містить лише перелік можливих правил та обмежень на час війни.

Життя у війні

Серед можливих правил і обмежень законодавці виділили наступні:

Посилена охорона об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, або ж їх можуть перевести на особливий режим роботи. Трудова повинність для працездатних. Мова йде про тих, хто не залучений до роботи в оборонній сфері та захисту критичної інфраструктури і не заброньований. Таких осіб можуть залучати до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб військових, правоохоронців і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та захисту критичної інфраструктури. Мається на увазі та робота, яка не потребує спеціальної професійної підготовки. При цьому за такими особами має зберігатися попереднє місце роботи (посада). Потужності та трудові ресурси підприємств усіх форм власності можуть використовувати для потреб оборони. Допускається зміна режиму їхньої роботи. Примусове відчуження майна (приватного, комунального, державного) для потреб держави. Комендантська година (заборона перебувати у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) та режим світломаскування. Обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспорту. Перевірка документів, огляд речей, транспорту, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян. Заборона на проведення мирних зборів, мітингів та інших масових заходів. Може розглядатися питання щодо заборони політичних партій, якщо вони спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави. Заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання громадян. Регулювання постачальників електронних комунікаційних мереж, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів, закладів культури та медіа. Місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні можуть використовувати для військових потреб. Також можуть забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування, а також передачу інформації через комп’ютерні мережі. У підприємств, установ, організацій усіх форм власності, окремих громадян при виявленні порушення можуть вилучити електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери та інші технічні засоби зв’язку. Може вводитися заборона на торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини. Вилучення у підприємств, установ і організацій навчальної та бойової техніки, вибухових, радіоактивних речовин, а також сильнодіючих хімічних та отруйних речовин. Заборона на зміну місця проживання для громадян, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу. Також можуть обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби. Військово-квартирна повинність з розквартирування військових, правоохоронців, особового складу служби цивільного захисту ив евакуйованого населення. Може встановлюватися порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту. Евакуація населення у разі надзвичайної ситуації, а також із зон збройних конфліктів у безпечні райони. Також можуть евакуйовувати матеріальні і культурні цінності, що перебувають у державній власності. Може вводитися нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами. Посилення охорони державної таємниці. У законі передбачено інтернування (примусове оселення) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України. Евакуація затриманих з СІЗО та етапування засуджених з установ, розташованих у місцевостях, наближених до районів бойових дій.

Обмеження в дії

Зазначимо, наразі майже на всій території України введено комендантську годину. У кожній області місцева влада сама визначає час її дії, а також, за потреби, може вводити подовжену комендантську годину (на кілька днів). Зокрема, подовжену комендантську годину вводять для проведення робіт з виявлення диверсантів.

Ще одне правило війни - світломаскування. Його також запроваджують за рішенням влади на місцях - у певні години потрібно вимикати світло.

Також під час воєнного стану українці мають завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Ще одним опробуваним на практиці обмеженням є заборона на продаж алкоголю. Наразі вона вже знята, але діяла у перші місяці війни.

Проводиться в Україні і евакуація. Зокрема, наразі українців евакуйовують з Херсонської області - з тих регіонів, які були затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС. Також евакуація проводиться і з районів активних бойових дій. Особи, які покидають свої домівки, за законом мають отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи.