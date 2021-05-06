В мае в Запорожье откроют новое отделение областной больницы в рамках "Большой стройки"
В рамках программы президента "Большая стройка" в мае откроется новое приемное отделение Запорожской областной больницы. Отделение готово уже на 90%.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожская ОГА.
Отмечается, что областная больница получила новое современное оборудование. В частности, цифровой рентген и функциональные кровати интенсивной терапии.
Если раньше на обследование пациентов тратили часы, то отныне диагностика будет занимать максимум 30 минут, после чего больной сразу получит нужное лечение.
"Больницы должны работать, а медицинское оборудование - спасать жизни наших земляков", - сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.
Кроме открытия нового приемного отделения, на базе областной клинической больницы также планируют создать региональный медицинский хаб.
Сейчас продолжается термомодернизация главного корпуса больницы.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.