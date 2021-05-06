ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В мае в Запорожье откроют новое отделение областной больницы в рамках "Большой стройки"

Новина українською → Запорожье, Четверг 06 мая 2021 10:45
В мае в Запорожье откроют новое отделение областной больницы в рамках "Большой стройки" Фото: в мае в Запорожье откроют новое отделение областной больницы (zoda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В рамках программы президента "Большая стройка" в мае откроется новое приемное отделение Запорожской областной больницы. Отделение готово уже на 90%.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожская ОГА.

Отмечается, что областная больница получила новое современное оборудование. В частности, цифровой рентген и функциональные кровати интенсивной терапии.

Если раньше на обследование пациентов тратили часы, то отныне диагностика будет занимать максимум 30 минут, после чего больной сразу получит нужное лечение.

"Больницы должны работать, а медицинское оборудование - спасать жизни наших земляков", - сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

Кроме открытия нового приемного отделения, на базе областной клинической больницы также планируют создать региональный медицинский хаб.

Сейчас продолжается термомодернизация главного корпуса больницы.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Запорожье Большая стройка
NEWS
У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты
У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко