В мае в Запорожье откроют новое отделение областной больницы в рамках "Большой стройки"

В рамках программы президента "Большая стройка" в мае откроется новое приемное отделение Запорожской областной больницы. Отделение готово уже на 90%.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожская ОГА.

Отмечается, что областная больница получила новое современное оборудование. В частности, цифровой рентген и функциональные кровати интенсивной терапии.

Если раньше на обследование пациентов тратили часы, то отныне диагностика будет занимать максимум 30 минут, после чего больной сразу получит нужное лечение.

"Больницы должны работать, а медицинское оборудование - спасать жизни наших земляков", - сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

Кроме открытия нового приемного отделения, на базе областной клинической больницы также планируют создать региональный медицинский хаб.

Сейчас продолжается термомодернизация главного корпуса больницы.