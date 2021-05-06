У травні в Запоріжжі відкриють нове відділення обласної лікарні в рамках "Великого будівництва"
У рамках програми президента "Велике будівництво" у травні відкриється нове приймальне відділення Запорізької обласної лікарні. Відділення готове вже на 90%.
Про це повідомляє прес-служба Запорізька ОДА.
Зазначається, що обласна лікарня отримала нове сучасне обладнання. Зокрема, цифровий рентген та функціональні ліжка інтенсивної терапії.
Якщо раніше на обстеження пацієнтів витрачали години, то відтепер діагностика займатиме максимум 30 хвилин, після чого хворий одразу отримає потрібне лікування.
"Лікарні повинні працювати, а медичне обладнання - рятувати життя наших земляків", - повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
Окрім відкриття нового приймального відділення, на базі обласної клінічної лікарні також планують створити регіональний медичний хаб.
Зараз триває термомодернізація головного корпусу лікарні.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.