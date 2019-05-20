В мае цена газа для жителей Черниговской области снизится на 24 копейки

Цена газа для жителей Черниговской области в мае составит 8 309,33 за тыс. куб. м, а в июне - 8 689,40 за тыс. куб.м. Основанием для таких изменений стало введение новых тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам для АО "Укртрансгаз", а также колебания оптовой цены "Нафтогаза". Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаз Сбыта".

"С мая бытовые потребители газа в зависимости от региона будут платить разную цену за энергоноситель. Недавно НКРЭКУ приняло решение ввести для АО "Укртрансгаз" временные тарифы на услуги транспортировки природного газа для внутренних точек входа и точек выхода. До сих пор для этой компании действовали разные тарифы по областям, что позволяло держать цену газа для бытовых нужд на одном уровне по всей Украине. А сейчас транспортировщики начнут получать за свои услуги фиксированную оплату, так называемый "тариф для точки выхода с физическим расположением к прямым потребителям". Другими словами, это будет своеобразная абонплата за доставку газа магистральными газопроводами. С каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра на счет компании будет поступать 19 коп.", - говорится в сообщении.

В зависимости от колебаний оптовой цены газа от государственного монопольного поставщика НАК "Нафтогаз Украины", с учетом его торговой наценки, конечная цена для населения будет меняться ежемесячно. В частности, по словам пресс-службы, в мае НАК будет продавать местным поставщикам газ для бытовых нужд по цене 7 188 гривен за тыс. куб. м с НДС, а с 1 июня - по 7 558,80 гривен за тыс. куб. м с НДС.

"Учитывая изменение указанных составляющих, цена газа для жителей Черниговской области с 1 мая составляет 8 309,33 за тыс. куб. м, а в июне - 8 689,40 за тыс. куб.м", - говорится в сообщении.

По мнению "Черниговгаз Сбыта", это создаст дополнительные трудности с пересчетом объемов потребления. Поскольку немалая часть клиентов ежемесячно обращается по этим вопросам в газовую компанию.

"Так, в мае 2019 года кубометр газа для жителей Черниговской области будет стоить 8,31 гривен, то есть подешевеет на 24 коп. Однако в июне потребителям уже придется выложить за куб на 38 коп. больше, а именно 8,69 гривен, - сообщил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста. - В случае несвоевременной передачи потребителем показаний счетчика газа, возникает разница между фактическим потреблением и расчетными начислениями, которые применяются при отсутствии показаний. Это в свою очередь затруднит проведение перерасчетов".

В то же время, другие тарифные составляющие цены газа не изменились. По словам пресс-службы, на счету "Черниговгаз Сбыта", согласно Постановлению КМУ № 867 от 19.10.2018 г., будет оставаться не более 2,5% от стоимости газа - это максимально разрешенная торговая наценка. Доля Оператора ГРМ "Черниговгаза" составит те же 75 коп. с одного распределенного кубометра.

По данным Ассоциации газового рынка Украины, в мае самым дешевым газ будет для жителей столицы, а самым дорогим - для Николаевской области. На сегодня каждый клиент "Черниговгаз Сбыта" получает информацию обо всех составляющих цены газа в счетах за газ.