Має потенціал. Туреччина хоче стати міжнародним газовим хабом

За словами міністра, у той час, як багато світових держав відчувають дефіцит енергоносіїв і труднощі щодо їх постачання, для турецької енергетики спостерігається лише позитивна тенденція.

"Туреччина має технічні та оперативні можливості для введення в експлуатацію великих енергетичних проєктів, таких як TANAP і "Турецький потік". З початку подачі газу з родовища "Сакарья" в Чорному морі наші позиції ще більше зміцняться", - зазначив Донмез.

Він зауважив, що Туреччина проводить інтенсивну енергетичну дипломатію для збільшення пропускної здатності трубопроводів, залучаючи при цьому нові країни-виробники і налагоджуючи нові маршрути. Переговори з енергетичних питань ведуться із країнами Близького Сходу, Центральної Азії та Середземномор'я.

"Туреччина є найбільш вигідним маршрутом для нових трубопроводів і родовищ, що робить ставку на подальше розширення енергетичної інфраструктури", - підкреслив міністр.