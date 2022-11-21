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Має потенціал. Туреччина хоче стати міжнародним газовим хабом

Фото: Туреччина хоче стати міжнародним газовим хабом (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез заявив на 12-му турецькому енергетичному саміті, що країна володіє достатньою інфраструктурою і всіма інструментами для перетворення на міжнародний газовий хаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу".

За словами міністра, у той час, як багато світових держав відчувають дефіцит енергоносіїв і труднощі щодо їх постачання, для турецької енергетики спостерігається лише позитивна тенденція.

"Туреччина має технічні та оперативні можливості для введення в експлуатацію великих енергетичних проєктів, таких як TANAP і "Турецький потік". З початку подачі газу з родовища "Сакарья" в Чорному морі наші позиції ще більше зміцняться", - зазначив Донмез.

Він зауважив, що Туреччина проводить інтенсивну енергетичну дипломатію для збільшення пропускної здатності трубопроводів, залучаючи при цьому нові країни-виробники і налагоджуючи нові маршрути. Переговори з енергетичних питань ведуться із країнами Близького Сходу, Центральної Азії та Середземномор'я.

"Туреччина є найбільш вигідним маршрутом для нових трубопроводів і родовищ, що робить ставку на подальше розширення енергетичної інфраструктури", - підкреслив міністр.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що тим часом Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях. Найближчими місяцями частка платежів у рублях збільшуватиметься.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина наполегливо домагається знижки на великий обсяг газу, який вона купує у Росії, і вимагає відстрочки платежів.

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