Потребительские цены в Украине не изменились за май, - Госстат

Инфляция в мае 2018 года в сравнении с маем 2017 года составила 11,7%

Инфляция в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил) в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года составила 11,7%, потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

"Потребительские цены в мае 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,4%. Базовая инфляция в мае 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года - 3,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Госстата, в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года цены на алкогольные напитки, табачные изделия за год выросли на 19,4%, на одежду и обувь - на 2,4%, на транспорт - на 13,7%:

Топливо и масла - 16,5%;

Транспортные услуги - 18,8%; железнодорожный пассажирский транспорт - 8,6%; автодорожный пассажирский транспорт - 20,0%.



Напомним, в мае 2018 года в сравнении с маем 2017 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 13,7%.