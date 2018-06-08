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Потребительские цены в Украине не изменились за май, - Госстат

НовостиЭкономика    08.06.2018 - 20:06
Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)
Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)

Инфляция в мае 2018 года в сравнении с маем 2017 года составила 11,7%

Инфляция в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил) в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года составила 11,7%, потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

"Потребительские цены в мае 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,4%. Базовая инфляция в мае 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года - 3,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Госстата, в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года цены на алкогольные напитки, табачные изделия за год выросли на 19,4%, на одежду и обувь - на 2,4%, на транспорт - на 13,7%:

  • Топливо и масла - 16,5%;
  • Транспортные услуги - 18,8%;
    • железнодорожный пассажирский транспорт - 8,6%;
    • автодорожный пассажирский транспорт - 20,0%.

Напомним, в мае 2018 года в сравнении с маем 2017 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 13,7%.

В НБУ ожидают, что майский уровень инфляции будет ниже прогнозированного ранее Дмитрий Сологуб: Если программа МВФ не возобновится до июля, это не значит, что сразу все станет плохо
Теги публикации: инфляция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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