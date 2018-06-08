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Споживчі ціни в Україні не змінилися за травень, - Держстат

НовиниЕкономіка    08.06.2018 - 20:06
Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)
Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

Інфляція в травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року склала 11,7%

Інфляція в Україні (без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення Операції об'єднаних сил) в травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року склала 11,7%, споживчі ціни порівняно з попереднім місяцем не змінилися. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

"Споживчі ціни у травні 2018 р. порівняно з попереднім місяцем не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,4%. Базова інфляція у травні 2018 р. порівняно  з  попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року - 3,5%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Держстату, у травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року на алкогольні напої, тютюнові вироби за рік зросли на 19,4%, на одяг і взуття - на 2,4%, на транспорт - на 13,7%:

  • Паливо та мастила - 16,5%;
  • Транспортні послуги - 18,8%;
    • залізничний пасажирський транспорт - 8,6%;
    • автодорожній пасажирський транспорт - 20,0%.

Нагадаємо, у травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,7%.

У НБУ очікують, що травневий рівень інфляції буде нижче прогнозованого раніше Дмитро Сологуб: Якщо програма МВФ не відновиться до липня, це не означає, що одразу все стане погано
Теги публікації: інфляція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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