Споживчі ціни в Україні не змінилися за травень, - Держстат

Інфляція в травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року склала 11,7%

Інфляція в Україні (без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення Операції об'єднаних сил) в травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року склала 11,7%, споживчі ціни порівняно з попереднім місяцем не змінилися. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

"Споживчі ціни у травні 2018 р. порівняно з попереднім місяцем не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,4%. Базова інфляція у травні 2018 р. порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року - 3,5%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Держстату, у травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року на алкогольні напої, тютюнові вироби за рік зросли на 19,4%, на одяг і взуття - на 2,4%, на транспорт - на 13,7%:

Паливо та мастила - 16,5%;

Транспортні послуги - 18,8%; залізничний пасажирський транспорт - 8,6%; автодорожній пасажирський транспорт - 20,0%.



Нагадаємо, у травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,7%.