Споживчі ціни в Україні не змінилися за травень, - Держстат

Інфляція в травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року склала 11,7%
Інфляція в Україні (без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення Операції об'єднаних сил) в травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року склала 11,7%, споживчі ціни порівняно з попереднім місяцем не змінилися. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
"Споживчі ціни у травні 2018 р. порівняно з попереднім місяцем не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,4%. Базова інфляція у травні 2018 р. порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року - 3,5%", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за даними Держстату, у травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року на алкогольні напої, тютюнові вироби за рік зросли на 19,4%, на одяг і взуття - на 2,4%, на транспорт - на 13,7%:
Нагадаємо, у травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,7%.