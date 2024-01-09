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Має бути сертифікат та вентиляція. МВС нагадало, як правильно використовувати газові пальники

Ілюстративне фото: МВС нагадало, як правильно використовувати газові пальники (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

З настанням морозів Росія все більше почала завдавати ударів по Україні. Іноді це призводить до аварій і відключення опалення чи водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Ворог не полишає підступних планів залишити людей тепла і світла. Підрозділи системи МВС повністю готові до потенційних викликів. Готовими мають бути й громадяни", - нагадують в МВС.

Одним з альтернативних способів обігріву є газові пальники. Однак варто пам'ятати правила їх використання та експлуатації.

Зокрема, купувати їх лише перевіривши сертифікати та  у ліцензованих точках продажу. Варто дотримуватись інструкцій виробника. А перед використанням перевірити балони на цілісність.

Їх можна використовувати на відкритому повітрі або у приміщеннях, де є вентиляція. Використання приладів у не вентильованих приміщеннях є небезпечним через накопичення продуктів горіння.

У цілях безпеки варто уникати потрапляння сонячних променів та не встановлювати прилад поруч із нагрівальними приладами. Після використання пальника, йому необхідно дати час для охолодження.

Нагадаємо, субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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