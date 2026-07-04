Мадяр запускає велике очищення влади в Угорщині, першим усуне чинного президента

Головні зміни 17-ї поправки

Уряд офіційно подав до парламенту пропозицію щодо 17-ї поправки до Основного Закону Угорщини.

За словами прем'єра Угорщини, цей крок було зроблено після широких громадських консультацій, у яких взяли участь десятки тисяч громадян.

Масштабний пакет реформ містить 12 ключових пунктів, серед яких:

Обмеження для депутатів - члени парламенту зможуть обиратися максимум на 3 терміни (12 років)

- члени парламенту зможуть обиратися максимум на 3 терміни (12 років) Зміна судової системи - посилюється судове самоврядування, а судді отримають право відкликати голів Курії та Національного судового офісу (OBH)

- посилюється судове самоврядування, а судді отримають право відкликати голів Курії та Національного судового офісу (OBH) Контроль за майном - створення Національного управління з повернення та захисту активів для повернення незаконно привласнених державних коштів

- створення Національного управління з повернення та захисту активів для повернення незаконно привласнених державних коштів Реформа Конституційного Суду - відновлення незалежності органу, повернення його повноважень та запровадження вікового цензу для суддів у 70 років

"Ми звільнимо Угорщину від системи, яка десятиліттями тримала державу в полоні, грабувала націю та окупувала інституції республіки", - наголосив Петер Мадяр.

Також реформа передбачає скасування права бюджетного вето Фіскальної ради, звуження сфери дії кардинальних законів (що потребують більшості у дві третини) та скасування незалежної Парламентської гвардії.

Крім того, на прохання громадян країна відмовиться від назви округів, щоб не будувати "сучасний феодалізм".

Усунення президента Тамаша Сульока

Один із найбільш радикальних пунктів поправки - негайне припинення мандата чинного президента Угорщини Тамаша Сульока. Голова уряду звинуватив його у підтримці системи колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана, яка демонтувала верховенство права.

"Відбудова Угорщини не може розпочатися з тією ж особою, яка залишилася найважливішою державною фігурою, що сприяла розпаду республіки. Він підвів нашу країну, коли уряд Орбана окупував установи та розпорошував державне майно", - заявив прем'єр.

Очікується, що нового президента Угорщини парламент обере вже цього літа на термін до п'яти років - до завершення всього конституційного процесу. Водночас восени 2026 року уряд планує почати масштабну спільну розробку абсолютно нової конституції країни разом із громадянами.