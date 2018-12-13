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Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке переворота в Венесуэле

Новости » Политика    13.12.2018 - 03:36
Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке переворота в Венесуэле
Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуэлы призвал Конгресс США расследовать "террористические планы" Джона Болтона

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в разработке покушения на него и планов по его свержению. Об этом он заявил в среду в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Мадуро.

"Болтон был назначен ответственным за план по организации государственного переворота, убийству Николаса Мадуро и созданию совета переходного правительства", - заявил венесуэльский лидер.

Он считает, что Болтон поддерживает контакты "с венесуэльскими ультраправыми" и "превратил Колумбию в базу для реализации его исполненных ненависти планов".

Мадуро заявил, что Конгресс США должен расследовать "террористические планы" Болтона в отношении Венесуэлы.

"Джон Болтон руководит террористическим и интервенционистским планом против Венесуэлы, и, если бы в США существовало правосудие, Конгресс и пресса должны были бы это расследовать", - заявил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа вели секретные переговоры с военными из Венесуэлы касательно свержения Николаса Мадуро.

В начале августа на Мадуро было совершено покушение в Каракасе с помощью двух беспилотников, начиненных взрывчаткой, но он не пострадал.

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