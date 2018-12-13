Мадуро звинуватив радника Трампа в підготовці перевороту у Венесуелі

Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуели закликав Конгрес США розслідувати "терористичні плани" Джона Болтона

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона у розробці замаху на нього і планів з його повалення. Про це він заявив у середу під час прес-конференції, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Мадуро.

"Болтон був призначений відповідальним за план організації державного перевороту, вбивства Ніколаса Мадуро і створення ради перехідного уряду", - заявив венесуельський лідер.

Він вважає, що Болтон підтримує контакти з венесуельськими ультраправими" і "перетворив Колумбію на базу для реалізації його сповнених ненависті планів".

Мадуро заявив, що Конгрес США має розслідувати "терористичні плани" Болтона щодо Венесуели.

"Джон Болтон керує терористичним та інтервенціоністським планом проти Венесуели, і, якщо б у США існувало правосуддя, Конгрес і преса повинні були б це розслідувати", - заявив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники адміністрації президента США Дональда Трампа вели секретні переговори з військовими з Венесуели щодо повалення Ніколаса Мадуро.

На початку серпня на Мадуро було скоєно замах у Каракасі з допомогою двох безпілотників, начинених вибухівкою, але він не постраждав.