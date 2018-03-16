В Мадриде произошли массовые беспорядки, есть пострадавшие

В Мадриде из-за смерти уличного торговца после полицейской погони произошли массовые беспорядки, в результате которых пострадали не менее 19 человек, передает испанское издание El Pais.

Сообщается, что столкновения начались, после смерти уличного торговца, который был выходцем из Сенегала. По данным полиции, торговец умер от сердечной недостаточности. Но по словам очевидцев, до этого его преследовала полиция. Мужчина добежал до своего дома, однако упал возле входа и умер до прибытия медиков.

После инцидента на улицы города вышли около 200 протестующих, которые обвинили полицейских в смерти торговца. Демонстранты подожгли мусорные баки и припаркованные автомобили, бросали камни в витрины, громили остановки. Позже беспорядки распространились из района Лавапьес дальше по Мадриду, а полиции пришлось применить резиновые пули.

Varios coches estacionados en la calle Ave María y alrededores tienen las lunas rotas. Algunos contenedores y cubos de basura están volcados pic.twitter.com/9fa7hMeuiH — Helena Poncini (@helena_poncini) March 15, 2018

#Lavapies que bonito recibir a pedradas al Samur y a los bomberos . Que vergüenza los que habeis hecho esto pic.twitter.com/zZMY1rRmBL — Nieve13 (@rodriguezrolda2) March 15, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании в столкновениях с российскими фанатами погиб полицейский.