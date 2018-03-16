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У Мадриді сталися масові заворушення, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 08:56
Фото: заворушення в Мадриді (twitter.com/mazinguer90)
Фото: заворушення в Мадриді (twitter.com/mazinguer90)

Заворушення в Мадриді почалися через смерть вуличного торговця після поліцейської погоні

У Мадриді через смерть вуличного торговця після поліцейської погоні сталися масові заворушення, в результаті яких постраждали не менше 19 людей, передає іспанське видання El Pais.

Повідомляється, що зіткнення почалися після смерті вуличного торговця, який був вихідцем з Сенегалу. За даними поліції, торговець помер від серцевої недостатності. Але за словами очевидців, до цього його переслідувала поліція. Чоловік добіг до свого будинку, проте впав біля входу і помер до прибуття медиків.

Після інциденту на вулиці міста вийшли близько 200 протестувальників, які звинуватили поліцейських в смерті торговця. Демонстранти підпалили сміттєві баки і припарковані автомобілі, кидали каміння у вітрини, громили зупинки. Пізніше заворушення поширилися з району Лавапьес далі по Мадриду, а поліції довелося застосувати гумові кулі.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії в зіткненнях з російськими фанатами загинув поліцейський.

 

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Теги: Іспанія, беспорядки, Мадрид
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