У Мадриді сталися масові заворушення, є постраждалі

У Мадриді через смерть вуличного торговця після поліцейської погоні сталися масові заворушення, в результаті яких постраждали не менше 19 людей, передає іспанське видання El Pais.

Повідомляється, що зіткнення почалися після смерті вуличного торговця, який був вихідцем з Сенегалу. За даними поліції, торговець помер від серцевої недостатності. Але за словами очевидців, до цього його переслідувала поліція. Чоловік добіг до свого будинку, проте впав біля входу і помер до прибуття медиків.

Після інциденту на вулиці міста вийшли близько 200 протестувальників, які звинуватили поліцейських в смерті торговця. Демонстранти підпалили сміттєві баки і припарковані автомобілі, кидали каміння у вітрини, громили зупинки. Пізніше заворушення поширилися з району Лавапьес далі по Мадриду, а поліції довелося застосувати гумові кулі.

Varios coches estacionados en la calle Ave María y alrededores tienen las lunas rotas. Algunos contenedores y cubos de basura están volcados pic.twitter.com/9fa7hMeuiH — Helena Poncini (@helena_poncini) March 15, 2018

#Lavapies que bonito recibir a pedradas al Samur y a los bomberos . Que vergüenza los que habeis hecho esto pic.twitter.com/zZMY1rRmBL — Nieve13 (@rodriguezrolda2) March 15, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії в зіткненнях з російськими фанатами загинув поліцейський.