В Мадриде мужчина угрожал ножом прохожим: его застрелили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Инцидент произошел у местной поликлиники. У мужчины при себе был большой кухонный нож, которым он стал угрожать прохожим.

Когда к месту происшествия прибыли правоохранители, мужчина ранил одного из них в руку. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие.

Нападавшим, который умер в результате полученных ранений, являлся выходец из Африки. Это был бездомный и ему было около 35 лет.

Только за последний год его задерживали четыре раза за нападение на представителей власти.

Полиция не считает случившееся терактом.