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У Мадриді чоловік погрожував ножем перехожим: його застрелили

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Мадрид, П'ятниця 05 листопада 2021 16:58
У Мадриді чоловік погрожував ножем перехожим: його застрелили Фото: у Мадриді чоловік погрожував ножем перехожим (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В іспанській столиці Мадриді чоловік погрожував ножем перехожим. Його застрелили правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Інцидент стався біля місцевої поліклініки. У чоловіка при собі був великий кухонний ніж, яким він став погрожувати перехожим.

Коли до місця події прибули правоохоронці, чоловік поранив одного з них в руку. В результаті поліції довелося застосувати вогнепальну зброю.

Нападником, який помер в результаті отриманих поранень, був виходець з Африки. Це був бездомний і йому було близько 35 років.

Тільки за останній рік Його затримували чотири рази за напад на представників влади.

Поліція не вважає те, що трапилося терактом.

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