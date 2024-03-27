ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Madrid Open-2024. Світоліна та ще чотири українки потрапили на ґрунтовий "тисячник"

Мадрид, Середа 27 березня 2024 16:57
UA EN RU
Madrid Open-2024. Світоліна та ще чотири українки потрапили на ґрунтовий "тисячник" Фото: Еліна Світоліна знову приїде на Madrid Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні тенісистки на чолі з Еліною Світоліною потрапили до заявки престижного турніру в столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TennisUpToDate.

П'ятеро українок гарантували місця в основній сітці Madrid Open. Змагання серії WTA 1000 стартують 23 квітня.

Поруч зі Світоліною на іспанському ґрунті змагатимуться Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Торік у Мадриді змагалася ця ж п'ятірка вітчизняних спортсменок. Найкраще виступила досвідчена Цуренко, яка дійшла до третього раунду.

Переможницею Madrid Open-2023 стала Аріна Сабаленко з Білорусі. У фіналі вона здолала польку Ігу Свьонтек (6:3, 3:6, 6:3). Рекордсменкою турніру залишається Петра Квітова з Чехії, яка тричі тріумфувала в Мадриді (2011, 2015, 2018).

Загальний призовий фонд Madrid Open цьогоріч складе понад 8,77 млн доларів. Турнір стане одним із головни етапів підготовки до другого мейджора року – "Ролан Гарроса". Французький "Гренд Слем" розпочнеться 26 травня.

До слова, раніше Сабаленко не потрапила в список нейтральних атлетів на Олімпійські ігри-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
NEWS
Росіяни вперше вдарили по Харкову керованим боєприпасом великого калібру, - ОВА
Росіяни вперше вдарили по Харкову керованим боєприпасом великого калібру, - ОВА
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи