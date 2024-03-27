Madrid Open-2024. Світоліна та ще чотири українки потрапили на ґрунтовий "тисячник"

Провідні вітчизняні тенісистки на чолі з Еліною Світоліною потрапили до заявки престижного турніру в столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TennisUpToDate .

П'ятеро українок гарантували місця в основній сітці Madrid Open. Змагання серії WTA 1000 стартують 23 квітня.

Поруч зі Світоліною на іспанському ґрунті змагатимуться Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Торік у Мадриді змагалася ця ж п'ятірка вітчизняних спортсменок. Найкраще виступила досвідчена Цуренко, яка дійшла до третього раунду.

Переможницею Madrid Open-2023 стала Аріна Сабаленко з Білорусі. У фіналі вона здолала польку Ігу Свьонтек (6:3, 3:6, 6:3). Рекордсменкою турніру залишається Петра Квітова з Чехії, яка тричі тріумфувала в Мадриді (2011, 2015, 2018).

Загальний призовий фонд Madrid Open цьогоріч складе понад 8,77 млн доларів. Турнір стане одним із головни етапів підготовки до другого мейджора року – "Ролан Гарроса". Французький "Гренд Слем" розпочнеться 26 травня.