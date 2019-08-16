Maddox пожаловался президенту на Генпрокуратуру

Компания "Маддокс Украина" направила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на действия Генеральной прокуратуры, добившейся ареста лимита НДС и банковских счетов компании. Копия письма обнародована на сайте "Цензор.Нет", сообщает РБК-Украина со ссылкой на enkorr.

"Учитывая, что судебная система Украины не способна обеспечить защиту нарушенных прав "Маддокс Украина", доводим указанную информацию до высшего руководства страны, руководителей правоохранительных органов, журналистов и общественности и просим посодействовать общественному резонансу указанных нарушений со стороны ГПУ", - говорится в письме, датированном 12 августа и подписанным директором Александром Мацупой.

В письме "Маддокс" отмечает, что его работа из-за действий правоохранителей остается заблокированной. По состоянию на 1 июля в режиме "импорт" и "таможенный склад" у компании были запасы 38,4 тыс. т ДТ.

Как сообщается, 8 июля Печерский районный суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал банковские счета и лимит НДС в системе электронного администрирования компании "Маддокс Украина", заблокировав тем самым работу компании. Арест наложен в рамках уголовного производства от 2017 г. по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Первое упоминание об ООО "Маддокс Украина" в открытых материалах расследования датировано летом 2019 г.

18 июля этот же суд повторно арестовал счета и лимит НДС "Маддокса".

"Действия прокурора ГПУ Мазура о повторной подаче ходатайства об аресте уже арестованного имущества "Маддокс Украина" свидетельствуют о целенаправленных действиях указанного лица по достижению одной цели - как можно дольше блокировать законную работу "Маддокс Украина", - говорится в письме президенту.

Отмечается, что 8 августа 2019 г. компании удалось добиться отмены лимита НДС, наложенного 8 июля.

ООО "Маддокс Украина" является дочерней структурой швейцарского трейдера Maddox - второго крупнейшего поставщика топлива в Украину морским транспортом по итогам прошлого года. В 2018 г. Maddox S.A. продал в Украину около 182 тыс. т ДТ и авиакеросина.

Непосредственно украинская "дочка" - "Маддокс Украина", из этого объема получила примерно 62 тыс. т. Компания является известным участником рынка, работая с нескольких базисов по всей Украине.