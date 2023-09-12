Чи чекати на MacBook? Що на презентації Apple сьогодні точно не покажуть

Американська компанія Apple сьогодні проведе традиційну презентацію. При цьому чутки про деякі новинки не підтвердились.

РБК-Україна пропонує список пристроїв, які навряд чи дебютують у вересні.

Слідкувати за презентацією у прямому ефірі можна на сайті Apple, а також на її офіційному YouTube-каналі. Початок о 20:00 за київським часом.

Складаний iPhone та iPhone SE 4

Презентації iPhone SE 4 не варто чекати з кількох причин. По-перше, попередня версія вийшла у 2022 році, а, як правило, оновлення випускають не раніше, ніж через два роки. По-друге, чутки навколо SE 4 та дату його виходу туманні як ніколи.

Очікується, що він дебютує не раніше 2025, зовні буде схожий на iPhone 14, отримає роз'єм USB-C замість Lightning, а також кнопку "Дія", яка замінить перемикач відключення звуку.

У першій половині року ходили чутки про перший складаний iPhone. Зокрема, Apple запатентувала захист екрану, який передбачає появу подібних пристроїв у найближчому майбутньому.

Як пише CNN, незважаючи на те, що конкуренти з Samsung та Google подвоїли зусилля щодо випуску складаних пристроїв, Apple не планує показувати свою версію цієї осені.

Mac на базі процесора M3

Як повідомив інсайдер Bloomberg Марк Гурман, сьогоднішня презентація присвячена насамперед iPhone 15. Тому новий процесор M3 та перші комп'ютери на його базі, швидше за все, покажуть у жовтні.

Очікується, що тоді дебютують 24-дюймові iMac, 13-дюймові MacBook Air та 13-дюймові MacBook Pro на M3. Ходять чутки про появу 14-дюймових та 16-дюймових моделей MacBook Pro на чіпах M3 Pro та M3 Max навесні 2024-го, а також Mac mini на чіпі M3.

У той же час профільний аналітик Мінг-Чі Куо стверджує, що Apple відмовилася від планів випуску MacBook з оновленим чіпом восени 2023 року. Не виключено, що жовтнева презентація взагалі не відбудеться, і компанія обмежиться розсилкою прес-релізів про новинки.

Раніше була інформація про закупівлю 3-нм чіпів у тайванської TSMC. На їх базі побудовано не тільки M3, а й A17 Bionic - процесор, на якому працюватимуть iPhone 15 Pro/Pro Max.

iPad на M3

Старша лінійка iPad Pro готується отримати M3 та оновлену клавіатуру Magic Keyboard. Але, як очікується, покажуть їх не раніше ніж у першій половині 2024 року.

На думку аналітика Мінґ-Чі Куо, наступне покоління iPad mini, яке до цього оновилося три роки тому, вийде не раніше першого кварталу 2024-го. Що стосується нового iPad Air, на даний момент немає навіть ймовірних термінів.

Поки на жовтень залишаються надії на покращений базовий iPad (11 покоління). Як правило, Apple щорічно оновлює цей планшет - 10-е покоління було представлено у жовтні 2022 року.

Apple Vision Pro

Гарнітура змішаної реальності була продемонстрована у червні, але лише для розробників. Очікується, що на ринку революційний гаджет з'явиться не раніше початку 2024 року.

Не виключено, що гарнітура отримає інший процесор, тому що на той час повинні вийти нові комп'ютери Mac на M3.

Зазначимо, Vision Pro оснащена безліччю датчиків та сенсорів, які зчитують рухи рук та очей користувача. Зображення виводиться на два 4K-екрани microOLED. Пристрій підходить для роботи та розваг.

Керувати гарнітурою можна жестами, голосом чи поглядом. Перемикатися між реальностями - доповненою та віртуальною - можна за допомогою коліщатка. На літній презентації говорили, що старт продажу заплановано на початок 2024-го за ціною 3499 доларів.

Колонка HomePod mini

Пристрій на ринку вже кілька років і не особливо потребує оновлення. Але аналітик Мін-Чі Куо прогнозує постачання другого покоління HomePod mini на другу половину 2024 року.

Крім того, згідно з витоками, Apple працює над наступним поколінням AirPods Pro, Apple TV з покращеними характеристиками та розумними дисплеями.