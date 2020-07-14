Маас заявил о нелегких переговорах в "нормандском формате"

Политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС. Переговоры в "нормандском формате" продвигаются медленно.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет DW.

Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется "минимальный консенсус" в политике относительно России, он заключается в регулярном продлении санкций.

"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС", - отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией "нужное решение в Украине".

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в "нормандском формате" по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

"Переговоры нелегкие, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - подчеркнул Маас.

В частности он напомнил, что полное прекращение огня так и не достигнули, а договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже по разведению сил не выполнены.

Ранее сообщалось, что нормандский саммит в Берлине с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции должен пройти как можно скорее, возможно, в ближайшие месяцы.

Напомним, украинская сторона надеется на саммит "нормандской четверки" уже в августе, однако российский переговорщик Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для этого нет.