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Маас против повторного закрытия границ в Германии

Четверг 15 октября 2020 22:10
Маас против повторного закрытия границ в Германии
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сегодня встретился с французским и польским коллегами в Париже, где выступил против повторного закрытия границ в стране в связи с нынешней ситуацией пандемии коронавируса. Он считает такое решение ошибочным.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Думаю, что этой весной все мы имели негативный опыт крайне быстрого закрытия границ - как на немецко-польской, так и на немецко-французской границе",- сказал Маас.

Он подчеркнул, что важно не допустить возникновения практических проблем с пересечением границы и ненужных дискуссий между жителями приграничных регионов.

"Нам известно, что есть много людей, которые ездят через границу между нашими странами с целью работать. А потому мы не хотим повторять допущенные ошибки", - добавил Маас.

Напомним, сегодня в Германии усиливают противоэпидемические меры из-за распространения COVID-19. Впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

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