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Маас проти повторного закриття кордонів у Німеччині

Четвер 15 жовтня 2020 22:10
Маас проти повторного закриття кордонів у Німеччині
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас сьогодні в Парижі зустрівся з французьким та польським колегами, де виступив проти повторного закриття кордонів в країні у зв'язку з нинішньою ситуацією пандемії коронавірусу. Він вважає таке рішення помилковим.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Гадаю, що цієї весни всі ми мали негативний досвід щодо вкрай швидкого закриття кордонів - як на німецько-польському, так і на німецько-французькому кордоні",- сказав Маас.

Він наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кордону та непотрібних дискусій між мешканцями прикордонних регіонів.

"Нам відомо, що є багато людей, які їздять через кордон між нашими країнами з метою працювати. А тому ми не хочемо повторювати допущені помилки", - додав Маас.

Нагадаємо, від сьогодні у Німеччині посилюють протиепідемічні заходи через поширення COVID-19. Вперше з квітня в країні за добу зафіксовано більше п'яти тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Крім того, у Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

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