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"М'які" санкції ЄС проти металу з Росії шкодять європейським металургам, - дослідження

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Вівторок 31 січня 2023 20:35
"М'які" санкції ЄС проти металу з Росії шкодять європейським металургам, - дослідження Фото: м'які санкції ЄС проти металу з Росії шкодять європейським металургам (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Європейські санкції проти металургійної сировини з РФ працюють лише точково, і через це результат залишає бажати кращого. Адже Євросоюз залишив можливості торгівлі сировиною з РФ, і відстрочив обмеження щодо напівфабрикатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.

"Євросоюз ввів проти російської сталі широкі санкції. Але європейці залишили можливості для торгівлі сировиною, зокрема, чавуном та ЗРС. Також було встановлено квоти на перехідний період, зокрема для слябів: їх залишили на рівні імпорту у 2021 році. І це не стимулює європейських покупців до пошуку інших джерел постачання", - зазначають аналітики.

Зазначається, що українські виробники до війни забезпечували 35% постачання слябів до ЄС, але вони зникли через руйнування заводів Маріуполя.

"Іншими словами, російські металурги отримали комерційну вигоду від руйнувань, завданих російською армією Україні. При цьому учасники ринку вважають, що імпорт російських слябів завдає шкоди металургам Європи. Адже, на відміну від російських виробників, вони постраждали від високих цін на енергоносії", - говориться в дослідженні.

Загалом дослідження показало: можливості для імпорту чавуну та сталі з Росії до ЄС залишаються досить широкими, і це відрізняється від позиції жорсткого обмеження імпорту російських енергоносіїв.

Втім, аналітики нагадали, що санкційний тиск буде продовжуватися: вже в лютому поточного року ЄС може запровадити 10-й пакет санкцій проти РФ, також буде запроваджено нові санкції проти Білорусі. Планується, що вони включатимуть обмеження щодо металопродукції із цієї країни.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Юлія Свириденко також заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.

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