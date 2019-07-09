К "М.С.Л." присоединилась лотерея "Космолот"

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"М.С.Л." считает, что государство и общество выиграют от этого слияния

Крупный лотерейный распространитель "Космолот" стал частью оператора государственных лотерей "М.С.Л.". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В "М.С.Л." утверждают, что подобное объединение стало возможным благодаря тому, что организация работает исключительно в правовом русле и этим привлекает все больше новых распространителей, а случай с "Космолотом" - яркое подтверждение.

"Лотерейный рынок уже давно готов работать без коррупционного давления со стороны чиновников, по цивилизованным и этическими правилами, со стратегическим планированием развития бизнеса", – сказано в сообщении.

"М.С.Л." также считает, что государство и общество выиграют от этого слияния. Страна получит стабильные налоговые поступления, а люди – финансовую безопасность.

"Этот шаг показывает, что бизнес готов работать на честных и прозрачных условиях, платить налоги и быть безопасным для общества", – сказано в сообщении.

Однако в компании отмечают, что лотерейный рынок Украины все еще остается далеким от идеального, поэтому "М.С.Л." обратился с этим вопросом в Кабинет министров.

"М.С.Л." требует от Министерства финансов урегулировать лотерейный рынок. Утвердить четкие и прозрачные лицензионные условия, обеспечить обязательную сертификацию операторов, а также внедрить централизованную систему учета средств на лотерейном рынке", – говорится в сообщении.

Как известно, "М.С.Л." – это наследник известного советского государственного предприятия "Спортлото", а также лидер лотерейного рынка Украины. Компания имеет представительства во всех регионах Украины и более 6500 пунктов продаж лотерей.

Под брендом компании "М.С.Л." работают многие известные лотереи: "Лото-Забава", "Спортлига", "Мегалот", "Спортпрогноз" и множество других.

Также сообщалось, что компания активно помогает украинской армии. Еще в декабре 2014 года был запущен проект "Играешь в Мегалот - помогаешь армии". В рамках проекта половина прибыли, полученная от реализации лотереи "Мегалот", направлена на поддержание обороноспособности украинских войск.