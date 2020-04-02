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Лже-советник Ермака требовал взятки за назначение на должность

Новости » Политика     02.04.2020 - 21:39
Лже-советник Ермака требовал взятки за назначение на должность
Фото: на месте задержания (dbr.gov.ua)

Мошенник представлялся сотрудником различных государственных органов

В Киеве задержали мошенника, который, представляясь советником руководителя Офиса президента, предлагал "решить вопрос" с назначением на должность в Государственном агентстве лесных ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным бюро, член общественной организации, представляясь уполномоченным от руководителя ОП, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.

"В частности гражданин требовал 100 тысяч долларов за решение вопроса о непривлечение к уголовной ответственности по результатам проверки Госудитслужбы на предприятии. Еще 100 тысяч долларов за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов", - рассказали в ГБР.

Злоумышленника задержали 2 апреля во время получения им 100 тысяч долларов - первой части средств. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что САП открыла праву из-за коррупционного скандала, связанного с Денисом Ермаком - братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака. САП проверит возможное злоупотребление влиянием при назначении на должности в органы государственной власти.

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