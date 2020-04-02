ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Псевдорадник Єрмака вимагав хабарі за призначення на посаду

Новини » Політика     02.04.2020 - 21:39
Псевдорадник Єрмака вимагав хабарі за призначення на посаду
Фото: на місці затримання (dbr.gov.ua)

Шахрай представлявся співробітником різних державних органів

У Києві затримали шахрая, який, представляючись радником керівника Офісу президента, пропонував "вирішити питання" з призначенням на посаду в Державному агентстві лісових ресурсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними бюро, член громадської організації, представляючись уповноваженим від керівника ОП, генпрокурора, секретаря РНБО та нового керівництва ДБР, намагався шахрайськими методами заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства.

"Зокрема громадянин вимагав 100 тисяч доларів за вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки Держаудитслужби на підприємстві. Ще 100 тисяч доларів за вирішення питання щодо призначення потерпілого на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів", - розповіли в ДБР.

Зловмисника затримали 2 квітня під час одержання ним 100 тисяч доларів - першої частини коштів. Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Шахраю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що САП відкрила праву через корупційний скандал, пов'язаний з Денисом Єрмаком - братом голови Офісу президента Андрія Єрмака. САП перевірить можливе зловживання впливом при призначенні на посади в органи державної влади.

ДБР відкрило справу через незаконне вивезення протиепідемічних товарів за кордон ДБР затримало офіцера Міноборони за хабар
Новини України мошенничествоДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся