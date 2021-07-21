В Люксембурге предложили провести референдум по членству Венгрии в ЕС
Фото: Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга (flickr.com/eu2017ee)
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предложил провести референдум по членству Венгрии в Евросоюзе. Таким заявлением он ответил на решение премьер-министра Венгрии провести референдум по анти-ЛГБТ закону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство RND.
"Вам стоит провести референдум в Евросоюзе о том, хотите ли вы терпеть (венгерского премьера - ред.) Орбана в ЕС", - сказал Ассельборн.
Глава люксембургского министерства выразил уверенность в том, что результатом этого референдума было бы решительное "нет".
Сейчас в масштабах Европейского союза нет инструментов для проведения референдума.